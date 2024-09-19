Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, devleti yüceltmek, geliştirmek ve ona sahip çıkmanın, gazilere ve şehitlere karşı en büyük sorumluluk olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuş Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” unvanının verildiği günün yıl dönümünü, büyük bir coşku ve gururla Türk ulusu ile birlikte kutladıklarını belirtti.

“Şanlı tarihimizdeki bu anlamlı gün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde gösterdiği eşsiz kahramanlıkları ve fedakarlıkları hatırlatıyor” diyen Çavuş, Türk milletinin, aziz şehitlerin ve vatan uğruna çarpışan gazilerin mücadeleleri sonucu devletler kurduğunu, her koşulda bayrağına, özgürlüğüne ve istikbaline sahip çıktığını kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün de bugün, kendi devletinde, atalarından yadigâr manevi mirasının bilinciyle egemenliğine ve hürriyetine sahip çıktığını ifade eden Bakan Çavuş, şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ta bir asırdan uzun süredir devam eden bağımsızlık, egemenlik ve özgürlük mücadelesinde, Kıbrıs Türk halkı ve anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı ile özgürlüğe ve huzura kavuşmuştur.”

Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olmak üzere, milli mücadele yıllarında onurlu bir yaşam uğruna canını veren şehitleri, hayatını kaybeden gazileri rahmet ve saygıyla anan Çavuş, hayatta olan gazilere şükranlarını sundu, sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, devleti yüceltmek, geliştirmek ve ona sahip çıkmanın, gazilere ve şehitlere karşı en büyük sorumluluk olduğunu vurguladı.