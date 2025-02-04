Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekerek, “Hepimize düşen görev erken tanı konusunda bilinçli olmak ve sağlıklı bir yaşamı teşvik etmektir” dedi.

Bakan Çavuş 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kanserin, sadece bireyleri değil, aileleri ve toplumları etkileyen küresel bir sağlık sorunu olduğuna işaret eden Çavuş, “Erken teşhis, doğru tedavi yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile bu hastalıkla mücadelede önemli adımlar atılabilir” dedi.

Çavuş, mesajında devamla, “Bugün, kanserle mücadele eden tüm bireylere destek olmanın, farkındalık yaratmanın ve erken teşhisin önemini bir kez daha vurgulamanın günüdür. Bilimsel gelişmeler, kanserle mücadelede umut ışığımızı her geçen gün güçlendirirken, hepimize düşen görev erken tanı konusunda bilinçli olmak ve sağlıklı bir yaşamı teşvik etmektir.” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuş, kanserle mücadelede emeği geçen sağlık çalışanlarına, araştırmacılara ve destek veren herkese teşekkür etti, hastalara acil şifalar diledi.