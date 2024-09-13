Arıklı: "3 D" değil, "3 D 1K" şart olmalı...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın müzakere masasına oturma şartlarına "kablo ile enterkonnekteyi" de eklemesi gerektiğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Guterres'e, masaya oturma şartı olarak 3 D (Doğrudan Uçuş, Doğrudan Temas ve Doğrudan Ticaret) konusunu dile getirdiğini belirterek, “Bize göre bu kadar yaşanmışlıklardan sonra şayet konjonktür gereği masaya oturmak zorunda kalacaksak bu 3 talep son derece doğru fakat eksik bir taleptir” dedi.

“Bu 3 D'ye mutlak surette 'kablo ile enterkonnekte' şartı da eklenmelidir” diyen Arıklı, esasen Kablo ile elektriğin bizim olduğu kadar Rumlar için de hayati öneme haiz bir konu olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ın, "Great Sea Interconnector" projesi için 1.9 Milyar Avroya ihtiyaç duyduğu ve bu kaynağı bulmakta zorlandığının herkesin malumu olduğunu dile getiren Arıklı, “Oysa Güney Kıbrıs KKTC ve Türkiye üzerinden çok daha ucuza ve çok daha kısa sürede Ana Karaya yani Yunanistan’a bağlanabilir” dedi.

Arıklı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, masaya oturma şartlarına "kablo ile elektrik" şartını da eklemesi ve böylece 3 D 1 K formülünü ileri sürmesi gerektiğini belirtti.