Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Beyoğlu Belediye Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Okçuluk Vakfı Kurucu Başkanı ve Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede KKTC’deki faaliyetleri ile ilgili Bakan Arıklı’ya bilgi veren Yıldız, Kırgızistan’ın Talas şehrinde düzenlenecek olan okçuluk turnuvası ve diğer kültürel faaliyetler ile ilgili KKTC Hükümeti neişbirliği teklifi sundu.

Bakan Arıklı, Okçuluk Vakfı’nın Türk dünyası için çok önemi bir yeri olan Kırgızistan’ın Talas şehrinde düzenleyeceği turnuva ve diğer etkinliklerle ilgili ilettiği işbirliği teklifi nedeniyle teşekkür ederek, Haydar Ali Yıldız’a çalışmalarında başarılar diledi.