Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’ndan bir heyeti kabul etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, İsparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik ve Oda’dan bazı yetkililerin yer aldığı heyete, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu da eşlik etti.

Bakan Amcaoğlu, görüşmede, Isparta’dan sanayici ve ticaret insanlarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu, işbirliğinin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.