Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu ve KKTC Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Fatma Arşehit Soykan da hazır bulundu.

Bakan Amcaoğlu, burada yaptığı konuşmada, KKTC'nin su ve enerji ihtiyacını giderme konusunda Türkiye'nin desteğine işaret ederek, Türkiye'den su taşınmasının ardından iki ülke arasında döşenecek kablolarla oluşturulacak enterkonnekte sistemle 400 megavatlık enerji nakli gerçekleştirileceğini bildirdi.

Gerek Türkiye'deki gerekse KKTC'deki iş insanlarının yatırım yapabileceği Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi'nin üretimde hedefledikleri noktalara ulaşmak için önemli bir adım olacağını belirten Amcaoğlu, şunları kaydetti:

"Anlaşmalı üretimle Türkiye ile KKTC'nin ticari ekosistemi arasında organik bir bağ oluşacaktır. Sulama projelerinin ardından ihtiyacımız olan elektriği Türkiye'den alacağımız enterkonnekte sistemin tamamlanması çok önemli. Üretim yapmak istiyoruz. Altyapı oluşturuyoruz ama enerjiye ihtiyacımız var. Enerjinin sürekli olması, ekonomik olması, sürdürülebilir olması lazım. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin öncülüğünü yaptığı projeyle önemli bir dönemin arifesindeyiz. KKTC'ye su geldi, enerji geldi, havalimanı açıldı ki Güney Kıbrıs'ta da Kuzey Kıbrıs'ta da böyle büyük ve nitelikli bir havalimanı bulunmuyor. Artık başaramama şansımız yok."

- Baran

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilere dikkati çekti. Anlaşmalı üretim modeline olumlu baktıklarını ve konuyu geliştirmek üzere çalışma yapılabileceklerini belirten Baran, "KKTC, Türkiye açısından büyük anlam taşıyor. KKTC ile ticaretimizi geliştirmek için her türlü iş birliğine hazırız" ifadesini kullandı.