Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Öyle bir toplum haline geldik ki bireysel çıkarlar toplumsal çıkarların önüne geçince, buna bir de kötü siyaset yönetimi eklenince çatışma kültürü de şu sıralar en üst düzeyde…
Resmen sağ elimizle, başımızın arkasından sol kulağımızı tutuyoruz!
Kıb-Tek’e ihalesiz alınan, tabi ki ihalesiz alınan her şeyin şaibeli olduğunu da bir yerlere kaydederek, akaryakıt için nihayet dün analiz sonuçları açıklandı…
Bir kesimin beklentisi yakıtın limit derecelerinin yüksek olduğu yönündeydi!
İşte onlar sevineceklerine üzüldüler…
Çünkü öyle karşılıklı suçlamalar yapılmış, hakaretler havada savrulmuştu ki aslında kimsenin halk sağlığını filan düşündüğü yoktu!
Ne yazıktır ki Kıbrıs Türkü daha birkaç yıl önceye kadar daha hoşgörülü ve birbirini seven bir toplumdu…
İnsanlar önce medeni bir şekilde tartışır ve sonra kol kola yürürdü!
Şimdi o kültür gerilerde kalmaya başladı…
Zihniyet tamamen katli vaciptir tarzında!
Yakıt konusunda da aynısı yaşandı…
Karşılıklı öyle suçlamalar ve bel altı vuruşlar yapıldı ki aslında kimse doğrunun peşinde filan değildi!
Tamam Kıb-Tek’te geçmiş yıllarda çok kez şaibe dolu iddialar yapıldı, tartışmalar yaşandı ama hiç bu kadarı olmamıştı…
Merak bu ya şimdi sormak da hak haline geldi!
İhalesiz alınan yakıtın analiz sonuçları açıklandı…
Bakalım bu konuda kim ne zaman yaptığı suçlamalar için karşı taraftan özür dileyecek?
Bu bize biraz zor gelse de olması gereken budur…
Siyasetin en ön planda olduğu bir ülkede bu konuda çok da umutlu değiliz!
…
Zaman zaman yeni medya ile eski medyayı karşılaştırır geçmişte ki deneyimlerimizi de buradan aktarırız…
Sonuç ortada;
Artık bu ülkede gazetecilik bitmiştir!
Bunu mesleğe ömrünün tam 35 yılını veren birisi olarak söylüyorum…
Medya artık gazetecilerin olmaktan çoktan çıkıp bazı iş çevrelerinin eline geçmiştir!
Hele de internet gazeteleri ve onların yayınlarının sosyal medyada tam bir tetikçilik ilkesiyle paylaşılması mesleği tam olarak bitirecektir…
Mekan değiştiren bazı meslektaşlara hep sorarım;
Niye eski işini bıraktın da sonunun bile ne olacağını bilmediğin yeni bir sözde medya gurubunun içine girdin diye…
Cevap hiç değişmez, ortaktır;
Kesinlikle maddi kazanımlar için!
Bunu söyleyenlerin hep de başlarını öne eğerek söylemelerini gözlemleriz…
Aslında ilkeli bir çok meslektaşımızın son alacağı bir karardır bu ama lanet olsun maddi kayıplar ve tabi ki kazançlar, gazetecilerin aslında hür iradelerinin de satın alınmasından başka bir şey değildir!
Birçoğu pişman olsa da ekmek parası ve aile ön planda olduğu için ilkelerine ters olan insanların kaderine teslim ederler kendilerini…
Bu konuda kimseye kızamıyoruz bile!
…
İnternet gazeteleri ve sosyal medyayı da iyi takip eden birisi olarak ne yazık ki gözlememiz hiç de olumlu değil…
Şu meşhur iş çevreleri;
Boşuna mı kamyonla para harcayıp sosyal medya işine girip, piyasada biraz isim yapmış medya mensuplarını kadrosuna katıyor…
Pek tabi ki kendilerinin çıkarları için!
Onlar her zaman olduğu gibi perde gerisinde ama cephenin en önünde yine medya mensupları var…
Vur diyorlar vuruyorlar, öldür diyorlar öldürüyorlar!
Çamur atmak, bel altı vurmak, kendi düşüncesi olmadığı halde başkasının düşüncesini ve çıkarlarını ön planda tutmak…
Bunu medyayı ve mensuplarını biraz tanıyan birisi bile kolaylıkla görebilir!
Oysa vurulan da öldürülen de kurum ve makamlar filan değil…
Bizim mesleğin ta kendisi!
Eridikçe eriyoruz…
Bittik, tükendik ama bunu kabul bile edemiyoruz!
Bir de tünelin ucunda ışık olmaması, insanı kahrediyor…
MESAJ KUTUSU
Sayın Vakkas ALTINBAŞ, sizin eski damat belli ki aranızda bazı maddi çıkar çatışmaları olsa gerek sizi bir zamanlar manşetlere taşırken şimdi yerden yere vurmaya başladı. Ortaklık bozuldu ya daha artık yeni sürprizlere de hazır olmak gerek!
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Sayın Birol KARAMAN, aslında gayet iyi bir isimdiniz ama CTP’nin Girne Belediye Başkan adaylığını bu kez kibarca reddettiğinizi öğrendik. Bari yani yeni bir aday bulunması için katkıda bulunun zira bu konuda sıkıntı yaşanacak diyorlar…
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Sayın Bora AKKUŞ, sizin de bir çok bürokrat gibi kurultay kurbanı olduğunuz ve yerinize yeni atama olması için mecburi izne çıktığınızı üzülerek öğrendik. İş yapanın ve özverili olanların en şansız dönemi olsa gerek değil mi?
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Sayın Gürsel UZUN, parti içi muhalefette hız kesmezken bu kez de G.Mağusa Belediye Başkanlığına aday olabileceğiniz konuşulmaya başlandı. Önce bir kurultay sürecini kazasız belasız atlatın da artık ona da sıra mutlaka gelecektir…
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Sayın Ümit BAHŞİ, bir siyasi liderden tehdit aldığınız ve bu yüzden kendisine yakınlığıyla bilinen bir medya grubundan istemeyerek de olsa ayrılmak zorunda kalmışsınız. Yani sizde kara kaplı kalın olduktan sonra yer mi yok!
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Sayın Erhan ARIKLI, ihalesiz alınan yakıt konusunda analiz sonuçları sizi haklı çıkardı. Özür konusunda haklısınız bakalım medeni cesaretini ilk kez kim gösterecek. Daha çok beklersiniz dersek fazla mı iddialı olur dersiniz?
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Sayın Güven ARIKLI, son zamanlarda fazlasıyla gergin olduğunuz gözlemleniyor. Bazı isimlerle sosyal medyada kapışmak yerine oturup karşılıklı konuşmak muhakkak ki uzlaşmayla sonuçlanacaktır. Kısa bir tatil yapmak size iyi gelecektir…
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Sayın Olgun AMCAOĞLU, dün Oğuz Veli İlkokulu velilerinden şikayet geldi, okul servisinin tamamının dolu olduğu hatta ayakta da çok sayıda öğrenci olması nedeniyle tedirginliklerini dile getirdiler. Sosyal mesafe öğrencileri kapsamıyor mu dile de sordular!..
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Sayın Mehmet ÇAKICI, yaşanan koşullar nedeniyle vatandaşın birtakım psikolojik sıkıntılar yaşadığı doğrudur. Dereboyunda yeni bir kokoreç mekanı açıldı her derde deva diyorlar. En kısa zamanda buluşmak dileğiyle…
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Sayın Şifa ÇİKA, Köftehor ilk gününde tam not aldı ve siyasiler akın etti. Ancak bir çoğu bizim park yerine araçlarını park etti, ücreti sizden mi yoksa onlardan mı talep edelim. Şaka bir yana hayırlı işler bol kazançlar dileriz. Köfteler biraz daha küçük olursa sanırız daha lezzetli olacaktır…
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Sayın Kemal DÜRÜST, dün akşam geç saatlerde ortalık belediye başkan adaylığınızı açıkladınız diye hayli kaynadı. Bu konuda meraklı çok resmi bir açıklama yapın ki siz de kurtulun onlar da…