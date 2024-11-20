Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu, konser gelirini Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne bağışladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meme Kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Tenor Hakan Aysev 'in de konuk sanatçı olarak katıldığı konserin geliri, kanser hastalarına şifa olması amacıyla bağışlandı.

Dernek Başkanı Ahmet Gökhan ve yönetim kurulu üyeleri, Şef Bahar Gökhan ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada'nın hazır bulunduğu bağış sırasında katılımcılara teşekkür edildi ve bu tür farkındalık etkinliklerinin artırılması yönünde görüş teati edildi.