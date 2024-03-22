Bahar Dönemi yüksek öğrenim burs müracaat işlemleri devam ediyor.

İstatistik Kurumu Verileriyle İlgili Araştırma Komitesi Toplandı İstatistik Kurumu Verileriyle İlgili Araştırma Komitesi Toplandı

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi yaptığı yazılı yazılı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi yüksek öğrenim bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerin 31 Mart’a kadar müracaatta bulunabileceklerini duyurdu.    

Çelebi, başvuruların http://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yapılacağını belirterek, öğrencilerin burs başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye yine aynı adresin “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşabileceklerini belirtti.

Çelebi, KKTC üniversitelerinde öğrenim gören ve 2023-2024 Güz Döneminde burs hakkı elde eden öğrencilerin, http://yobis.mebnet.net adresinden akademik bilgilerini güncelleyip, transkriptleri ile Bahar Dönemi öğrenci belgelerini sisteme yükledikten sonra yeniden burs başvurusu yapması gerektiğini söyledi.

Çelebi, TC ve üçüncü ülkelerde öğrenim gören ve 2023-2024 Güz Döneminde burs hakkı elde eden öğrencilerin burslarının devamı için herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını kaydetti.