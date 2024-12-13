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Girne, Alsancak, Boğazköy ve Ziyamet’te, dün, alkollü olup, kamuya açık yerlerde yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren dört kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, T.A.(E-51) 211 miligram, H.N.(E-43) 295 miligram alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi. Nefes örneği vermediğinden alkollü olduğu tahmin edilen Y.E.Y.(E-29) ve  U.U.Y. (E-44) de aynı şekilde bağırıp çağırarak şikayete neden oldu.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Editör: Mehmet Mehmet