Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan yazılı açıklamada, AKSA’nın, artan elektrik üretim maliyetlerinin sorumlusu ve ödenen faturalara rağmen yıllardır Kıbrıs Türk halkının sırtında kambur olduğu savunularak, yarışma aracılığıyla bu durumun protesto edildiği kaydedildi.

Yarışmada, Bağımsızlık Yolu üyeleri tarafından çekilen fotoğraflarla, Lefkoşa’nın tarihi ve insani dokusunun yansıtıldığı ifade edilen açıklamada, fotoğraflarda ayrıca “Elektrik Haksa Kamulaştırılsın AKSA” ve “Evine Dön AKSA” duvar yazılarının yer aldığı belirtildi.

Başvuru sırasında, özgeçmiş kısmına, Bağımsızlık Yolu tarafından hazırlanan “AKSA Kalecik Santralinin Devletleştirilmesi Yasa Önerisi”nin de eklendiği kaydedilen açıklamada, hazırlanan yasanın hayata geçmesi durumunda, halkın kaliteli, temiz ve ucuz enerji ihtiyacının kamusal erişiminin önündeki engelin kalkacağı, Kıb-Tek’in ise alternatif enerji yatırımları yapması için gerekli bütçenin oluşacağı ifade edildi.