“Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü” 3. Olağan Bölge Kurulu gerçekleştirildi.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, demokrasi ve devrim şehitleri, iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden emekçiler ile depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan kurul, divanın oluşumuyla devam etti.

Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge üyelerinin katılımıyla gerçekleşen bölge kurulunda, 2. dönem faaliyet raporu üyelerle paylaşılırken, 2. dönem Omorfo Bölge Kurulu’nun mali raporu da oy birliği ile kabul edildi.

Omorfo Bölge Kurulu’nda, Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Sorumlusu olarak Celal Özkızan seçildi.