Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy ve Bağımsızlık Yolu üyeleri, Girne’de kurulan Açık Pazarı ziyaret etti.

Bölge halkı ve esnaf tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Ersoy, halkın ve esnafın sıkıntılarını dinleyerek Bağımsızlık Yolu’nun bu sorunlara yönelik geliştirdiği talepleri halkla paylaşma fırsatı buldu.

Yaşanılan ekonomik krizde esnaf ve halktan gelen yoğun şikayetler üzerine, Bağımsızlık Yolu’nun ekonomik kriz ve hayat pahalılığı konusundaki mücadelesini anlatan Ersoy, hayat pahalılığı karşısında halkın ezildiğini, zenginlerinse servetlerine servet katmaya devam ettiğini söyledi. Asgari ücretin insanca yaşamak için çok düşük kaldığını belirten Ersoy, özel sektör emekçilerinin kaderinin birilerinin keyfine bırakılmadan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun lağvedilip, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi gerektiğini böylece halkın rahatlayacağını ifade etti.

Ersoy gerçekleştirdiği sohbetlerde, amaçlarının emekten ve emekçiden yana taleplerini meclise taşımak olduğunu vurgulayarak Bağımsızlık Yolu’nun taleplerinden olan Servet Vergisi, Özel Sektörde Sendikasız İşçi Çalıştırılmasının Yasaklanması mücadelesini halka aktardı.