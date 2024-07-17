Bağımsızlık Yolu, kasiyerlerin taburelerinin kaldırılması nedeniyle Girne Şokmar Süpermarket önünde eylem yaptı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, eylemde “Bu Markette Kasiyerlerin Oturması Yasak!” başlıklı bildiri dağıtıldı.

Açıklamaya göre bildiride “Birazdan gireceğiniz markette, kasiyerlerin taburelerinin patron tarafından toplattırıldığını biliyor muydunuz?”, “Kasiyerlerin taburede otururken, kasada yapacağı işi veya performansının nasıl etkiler?” soruları soruldu. Birçok özel sektör emekçisinin yaşadığı sorun olan “güne başlarken cep telefonlarının sorumluya teslim edilmesi” konusuna da dikkat çekilen bildiride, bu uygulamalara son verilmesi istendi.

Bildiride ayrıca özel sektörde sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanması istendi.