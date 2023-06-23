Bağımsızlık Yolu parti üyeleri, İskele’de kurulan Açık Pazarı ve çarşıyı ziyaret ederek gündemi değerlendirerek seçim broşürü dağıttı. Bölge halkı tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Bağımsızlık Yolu, halkın ve esnafın yaşadığı sıkıntılar hakkında fikir alışverişinde bulunarak, partinin bu sorunlara yönelik geliştirdiği çözüm önerilerini paylaşma fırsatı buldu. Ekonomik kriz ve fırsat eşitsizlikleri konusunda gelen şikayetler üzerine, Bağımsızlık Yolu’nun hayat pahalılığı konusundaki mücadelesini anlatan parti üyeleri, hayat pahalılığı karşısında halkın ezildiğini, zenginlerin ise servetlerine servet katmaya devam ettiklerini anlattı.

Bağımsızlık Yolu’nun ara seçimlere girme amacının emekten ve emekçiden yana talepleri meclise taşımak olduğunu ifade eden parti üyeleri, Bağımsızlık Yolu’nun taleplerinden olan Asgari Ücretin En Düşük Kamu Maaşına Endekslenmesi, Ultra Zenginlerden Servet Vergisi Alınması ve Özel Sektörde Sendikasız İşçi Çalıştırılmasının Yasaklanması mücadelesini halka aktardı.