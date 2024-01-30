Bağımsızlık Yolu, bu sabah Başbakanlık ışıklarında “Kamusal Toplu Taşıma İstiyoruz” pankartı açarak bildiri dağıttı.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü tarafından dağıtılan bildiride, her geçen gün daha da artan trafik çilesinin ortadan kalkması ve ulaşımda harcanan sürenin azalması için kamusal toplu taşıma talebi yinelendi.

Bildiride, trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının önüne geçilmesi için toplu taşımanın önemi de vurgulandı.

Arabaya, benzine, sigortaya ve seyrüsefere ödenen ücretlerden tasarruf edilebilmesi için sistemli bir ulaşım sağlanmasının şart olduğuna dikkat çekilen bildiride, kolay erişilebilir ve herkesin faydalanabileceği kapsayıcı bir hizmetin hayata geçirilmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

Bağımsızlık Yolu üyeleri tarafından kamusal toplu taşıma talebini yükseltmek için dağıtılan bildiride, “Akaryakıt ithalatçılarını, büyük araç galerilerini, büyük yedek parça ithalatçılarını ve sigorta şirketlerini zengin eden özel araca dayalı bir sistem değil, halkın ulaşım ihtiyacının karşılandığı kamucu bir anlayış istiyoruz” ifadelerine yer verildi.