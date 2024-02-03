Bağımsızlık Yolu, “ülkede trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik çarpışmalarının önüne geçilebilmesi için halkın ulaşım ihtiyacının karşılandığı kamucu bir anlayış geliştirilmesi” yönünde çağrıda bulunuldu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, Bağımsızlık Yolu’nun Girne ve Lefkoşa’nın ardından Güzelyurt çemberinde de “kamusal toplu taşıma istiyoruz” yazan pankart açarak, bildiri dağıttığı belirtildi.

Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü üyeleri tarafından dağıtılan bildiride, “trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik çarpışmalarının önüne geçilebilmesi için halkın ulaşım ihtiyacının karşılandığı kamucu bir anlayış geliştirilmesi” yönünde çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, Bağımsızlık Yolu’nun, “kamusal toplu taşıma talebini yükseltmek için eylemlerini sürdüreceği ve halkın ulaşım ihtiyacının karşılandığı kamucu bir anlayış için mücadele edeceği” de kaydedildi.