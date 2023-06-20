Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, bugüne kadar hiçbir partinin düzenlediği piyangonun KDV’sini ödemediğini ileri sürdü.

Bağımsızlık Yolu, siyasal partilerin piyango KDV ödemeleri ile ilgili Gelir ve Vergi Dairesi önünde basın açıklaması yaparak, bilgi edinme başvurusunda bulundu.

Basın açıklamasını okuyan Rahvancıoğlu, Bakanlar Kurulu'nun ekonomik önlemler kapsamında aldığı kararda siyasi partilerin piyango biletlerinin KDV'sinin sıfırlanması olduğunu hatırlatarak, siyasi partilerin yıllardır yasayı çiğneyip KDV ödemezken, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla partilerin KDV ödemelerinin sıfırlanmasının halkla dalga geçmek olduğunu ileri sürdü.

Rahvancıoğlu, ülkede piyango düzenleyen siyasi partilerin bugüne kadar herhangi bir KDV ödeyip ödemediği, şayet ödemiş ise en son ne zaman ve hangi partilerin KDV ödediği, ilgili tüm zamanlarda ve halen piyango KDV’si ödemeyen siyasi partilerin bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi veya belgenin bilgi edinme yasası tahtında Bağımsızlık Yolu’na verilmesini talep ettiklerini söyledi.

TAK