KKTC ve Türkiye’den Bazı Kurumlarının İşbirliğiyle 16 Akülü 25 De Bisiklet Türü Sandalye Engellilere Dağıtılıyor
Bağımsızlık Yolu'nun "Emekçinin Piyangosu" olarak da bilinen Dayanışma Piyangosu çekildi.
Verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu Parti Merkezi’nde Tasdik Memuru huzurunda gerçekleşen çekilişte 61 hediyenin kazanan numaraları belirlendi. Büyük İkramiye Redmi Note 12 Pro Cep Telefonu “1824” numaralı Mağusa’da satışı gerçekleşen bilete isabet etti.
Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada çekiliş sonucunda hediye kazananların hediyelerini nasıl teslim alabileceği ile ilgili duyuru yapılacağı belirtildi.