Bağımsızlık Yolu, Türkiye Muğla’daki Akbelen Ormanında, Limak Holding’in maden ocağı açmayı öngördüğü bölgede ağaç kesimini engellemek için sergilenen mücadeleye destek belirtti.

Bağımsızlık Yolu, Limak Holding’in KKTC’deki otelinin önünde protesto düzenledi.

Bağısızlık Yolundan verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Akbelen Ormanlarında ağaç kesimini engellemek için yöre halkı tarafından ortaya konan mücadeleyi desteklediklerini ifade etti.

Rahvancıoğlu, ormanı kesmesinin binlerce insanın karbon mücadelesini boşa çıkarabileceğini belirtti.

Rahvancıoğlu ayrıca Limak’ın anayasal hak olan denize erişimini Bafra’da engellediği belirtti.

Bağımsızlık Yolu adına Parti Meclisi Üyesi Umut Ersoy tarafından okunan basın açıklamasında, Muğla’da bölge halkının ağaç kesimine karşı sergilediği mücadele destek belirtildi.

Limak Holdingin bünyesinde bulunan Bafra’daki Limak Otelin denize ulaşımı engellediği de savunuldu.