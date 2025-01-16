KKTC İnsan Hakları Derneği, Bağımsızlık İttifakı 33 Bağımsız Sivil Toplum Örgütü Konsey Başkanı Hasan Y. Işık ile konsey sekreteri, Tüketiciler için Kaliteli Yaşam Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım tarafından yapılan ortak açıklamada, “ABD’nin Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasının ardından şimdi de doğrudan silah satış kararı aldığı” belirtilerek, bunun “uluslararası hukuk ve antlaşmalara” aykırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “ABD’nin Rum yönetimiyle silah yardımı veya askeri işbirliği konusunda yaptığı tüm anlaşmaların iptal edilmesi” çağrısında da bulunuldu.