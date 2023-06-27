Sol Hareket, ara seçimde, bağımsız milletvekili adayı Abdullah Korkmazhan’ın seçim kampanyası için harcanan toplam miktarın 75.231.48 TL olduğunu açıkladı.

Açıklamada, seçim kampanyası çerçevesinde kullanılan bütçenin, ihtiyaç duyuldukça kabul edilen gönüllü bağışlar ile oluşturulduğu kaydedildi.

Sol Hareket, bu bağlamda, toplanan bağış miktarı 65 bin TL olurken, yapılan harcama toplamının 75.231.48 TL olduğunu belirtti.

Sosyal medya reklamları için toplam 36.531.48 TL, 100 afiş basımı için 3050 TL, benzin, yolculuk ve diğer giderler için toplam 35.650 TL harcandığı kaydedilen açıklamada, aradaki 10.231.48 TL’nin Abdullah Korkmazhan tarafından karşılandığı söylendi.

TAK