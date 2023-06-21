Yüksek Seçim Kurulu, bağımsız aday Meriç Erülkü’nün tüm adaylara bir programda yer vermediği gerekçesiyle Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun uyarılması talebini değerlendirerek oy birliğiyle reddetti.

İlgili yasaya göre, milletvekili seçimlerinde bağımsız milletvekili adaylarına BRTK’da konuşma hakkı tanınmadığının belirtildiği YSK kararında, “BRTK'nin parti adayları ile tüm bağımsız adaylara konuşma fırsatı vermesi fırsat eşitliğinin sağlandığının göstergesidir. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun tüm adaylara, siyasi parti ve bağımsız aday şeklinde iki ayrı tarihe ayırdığı programlar neticesinde yine de fırsat eşitliği bozulmamaktadır” denildi.

Geçtiğimiz yıl yürürlükten kaldırılan Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi”, yeniden yürürlüğe girdi.

TAK