Bağdat Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında akademik iş birliği geliştirmek amacıyla bir görüşme yapıldı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Irak’ın en eski ve Ortadoğu’nun ikinci büyük üniversitesi olan Bağdat Üniversitesi’nden bir heyet, dün DAÜ’yü ziyaret etti. Heyet, Bağdat Üniversitesi’nin İdari İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Dr. Ameer Faisal Abdulameer Altamimi, Eczacılık Fakültesi Dekanı Dr. Sarmed Hashem Kathein, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mohammed Bassil Ismail ile Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Hayder Mohammed Abdul-Hameed ve Dr. Amjad Hamad Khalil’den oluştu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, ziyarette iki kurum arasında yapılabilecek olası iş birliklerini görüştüklerini ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, ziyaretin yeni bir dostluk ve ortaklığın başlangıcı olabileceğini dile getirdi. Heyet adına konuşan Dr. Altamimi ise DAÜ’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti anlatarak, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret sırasında iki kurum hakkında çeşitli bilgiler paylaşıldı ve karşılıklı hediye takdimleri yapıldı. Dr. Altamimi, Prof. Dr. Kılıç’a Bağdat Üniversitesi’nin bir anı tabağını sunarken, Prof. Dr. Kılıç da Dr. Altamimi’ye Lefkara işi pano ve tüm heyete DAÜ logolu hediyeler verdi.

Bağdat Üniversitesi heyeti, hafta boyunca DAÜ’nün çeşitli fakültelerini ziyaret ederek dekanlarla akademik iş birliği imkanlarını görüşecek.