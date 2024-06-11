Güney Kıbrıs'ta bugün öğle saatlerinde Baf kazasına bağlı "Yolu" ve "Psati" köyleri civarında çıkan yangının henüz kontrol altına alınmadığı ve yangın dolayısıyla civar köylerin boşaltılma ihtimaline karşı alarm durumunda olduğu belirtildi.

Yangından ötürü üç kişinin yaralandığını bildiren Rum haber kaynakları, Ürdün'ü ziyaret etmekte olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in yangın dolayısıyla ziyaretini erken tamamlayıp adaya döndüğünü ve yangın bölgesine gittiğini kaydetti. Yangının 4-5 kilometrelik bir alana yayıldığı öte yandan yangın söndürme çalışmalarına katılmak için yarın sabah Yunanistan ve Ürdün'den hava araçlarının geleceği de belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor.