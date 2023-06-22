Kıbrıs Türk mallarını ellerinde bulunduran Kıbrıs Türk Malları İdaresi memurlarına yönelik araştırmanın devam ettiği, bu kez ise araştırmaların Baf’a yöneldiği belirtildi.

Politis gazetesi “Devlet Memurları Aleyhine Kıbrıs Türk Mallarına İlişkin Baf’ta Adli Araştırmalar” başlıklı haberinde Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Kıbrıs Türk Malları İdaresi’nde çalışan bazı memurların gerek kendileri gerekse ailelerinin elinde Kıbrıs Türk malı bulundurmasına ilişkin araştırmaların devam ettiğini yazdı.

Polise bağlı sorgu memurlarının odağında bu kez Baf’taki Kıbrıs Türk Malları İdaresi’nde çalışan 3 memurun hangi koşullar altında Kıbrıs Türk malı edindikleri konusunun bulunduğunu yazan gazete, araştırması devam eden 3 memurdan birinin elinde 1 milyon 800 bin metre kare Kıbrıs Türk tarım arazisi bulunduğunu belirtti.

Bahse konu memurun adına bir de Kıbrıs Türk evinin bulunduğunu belirten gazete, memurun kızı ve oğlu hatta eşi adına da Kıbrıs Türk taşınmazların bulunduğunu yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nin, yapılan araştırma neticesinde elde edilen bulgular konusunda bugün yapılacak toplantı çerçevesinde Sayıştay memurları tarafından bilgilendirileceğini belirtti.

Habere göre komite üyeleri bugün ayrıca Kıbrıs Türk dükkanları ile ilgi araştırma konusunda da bilgilendirilecek.