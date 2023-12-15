Baf’taki bir lisede geçen çarşamba günü yeni bir ırkçı olay yaşandığı ve Suriyeli bir öğrencinin darp edildiği haber verildi.

Geçen çarşamba günü okulda gerçekleştirilen Noel etkinliği sırasında yaşanan olayda, mikrofondan “Free Palestine” diye bağıran Suriyeli öğrencinin yüzüne Kıbrıslı Rum bir öğrencinin yumruk attığını ve akabinde Suriyeli öğrencinin hastaneye kaldırıldığını yazan Haravgi gazetesi, olayın öğrenci veya ailesi tarafından polise şikâyet edilmediğini ifade etti.

Gazete olayın ardından, Eğitim Bakanlığına bağlı özel bir ekibin dün okulu ziyaret ettiğini ekledi.