Baf’ın “Yeroşibu” semtinde bulunan bir otelin havuzuna dökülen iki maddenin kimyasal tepkimeye girmesi sonucu, o sırada havuzda olan 26 kişi zehirlendi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı Etkinliğine Konuk Oldu Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı Etkinliğine Konuk Oldu

Alitiha ve diğer gazeteler, “Yeroşibu” bölgesinde yer alan bir otelin havuzunda klor eksikliği tespit edilmesi sebebiyle bir otel çalışanının, havuz kanallarına iki ayrı madde döktüğünü, maddelerin tepkimeye girerek ürettikleri zehirli gazdan ise 26 kişinin etkilendiğini yazdı.

Gazete, 26 kişiden 12’sinin çocuk olduğunu, 8 çocuğun ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını belirtirken, yaşları 8 ila 9 olan iki çocuğun ise tedavilerinin  devam ettiğini aktardı.

Kaynak: rss