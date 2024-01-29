Baf’ın Konia köyüne 14 Aralık 2023’te 5-G baz istasyonu yerleştirildi. Konia köyü sakinleri 5-G baz istasyonu için verilen iznin geri alınması için dün sabah Konia ilkokulu önünde eylem yaptı.

Politis ve diğer gazetelere göre, köy sakinleri kendilerine sorulmadan, köyün ana caddesi girişine kurulan 5-G baz istasyonunun köyün fizyonomisini, çevresel niteliğini ve köy sakinlerinin psikolojisini bozduğu gerekçesiyle baz istasyonu için verilen iznin kaldırılmasını talep ediyor.

Köy sakinleri bu taleplerini Ocak ayı içerisinde Rum Yönetimi Başkanı, Meclis Başkanı, Eğitim Bakanı, Araştırma İnovasyon ve Dijital Dönüşüm Müsteşarlığı, Baf Kaymakamı ve istasyonun sahibi operatör şirkete birer mektup gönderdi. Başvurularına cevap alamayınca da dün ilkokul önünde “5-G baz istasyonlarını çocuklarımızdan uzak tutun”, “Okulumuzda 5-G’ye hayır” yazılı pankartlar açarak protesto eylemi gerçekleştirdi. Eylemde, baz istasyonunun kaldırılması için yargıya başvurmaları gerekmesi halinde bundan çekinilmeyeceği kaydedildi.