Dökmen: “Hedef tüm Baflıları tek çatı altında toplamak”

Baf Türk Birliği'nin 17. Genel Kurulu'nda seçilen yeni yönetim kurulu, görev dağılımını yaptı.

Toplantıda başkanlığa yeniden Cenk Dökmen getirildi.

Baf Türk Birliği yeni yönetim kurulu üyeleri ilk toplantısını dün akşam Gönyeli - Alayköy Belediyesi toplantı salonunda yaptı.

Toplantıda oy birliğiyle başkanlığa yeniden Cenk Dökmen getirilirken, Salih Tekyıl’ın as başkan, Serdar Cesurer’in de genel sekreter olarak görev yapmasına karar verildi. Yönetim kurulunun ilk toplantısında ayrıca, genel sekreter yardımcısı olarak Fırat Güçlüsoy, veznedar olarak da Yusuf Hasancık görevlendirildi.

Kuruluşu 118 yıl öncesinde 1906 yılına kadar uzanan Baf Türk Birliği'nin genel kurulunda özelde Baf, genelde Kıbrıs kültürünü yaşatma çalışmalarını artırmaya karar verildi. Genel Kurulda yapılan konuşmalarda, tüm Baflıların tek çatı altında toplanması ve birlik içerinde yaşamasının en büyük hedef olduğu ortaya konuldu.

Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen, son zamanlarda Kıbrıs kültürünün erozyona uğradığını ifade ederek, bunu gidermek için Baf Türk Birliği olarak ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koyacaklarını vurguladı.

100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Baf Türk Birliği'ni daha iyi noktalara getirmek için uğraş vereceklerini kaydeden Dökmen, yeni yönetim kurulunda birbirinden değerli isimlerin yer almasının da bu hedeflerine en kısa sürede ulaşacaklarının bir göstergesi olduğuna işaret etti.

-Yeni yönetim

Baf Türk Birliği yeni yönetimi şöyle oluştu:

Başkan: Cenk Dökmen, As Başkan: Salih Tekyıl, Genel Sekreter: Serdar Cesurer, Genel Sekreter Yardımcısı: Fırat Güçlüsoy, Veznedar: Yusuf Hasancık, Lefkoşa İlçe Başkanı: Ahmet Alas, Gazimağusa İlçe Başkanı: Cem Dana, Girne İlçe Başkanı: Ahmet Davman, İskele İlçe Başkanı: İbrahim Köroğlu, Güzelyurt İlçe Başkanı: Osman Uzun, Lefke İlçe Başkanı: Hasan Özder, Şehitler Komitesi Başkanı: Sinem Çakır - Eş Başkan: İbrahim Açman, Kadın Kolları Başkanı: Benan Keskin Reşat, Gençlik Kolları Başkanı Melis Müjde

Disiplin Kurulu: Özer Çelik, Şener Pir, Mehmet Ercilasun.

Denetleme Kurulu: Verda Tunçbilek, Muharrem Özetkin, Osman Emin Karkın.

Basın Sorumluları: Ali Kurtoğlu, Serkan Soyalan.

Faal Üyeler: Yusuf Doratlı, Muharrem Müjde, Ramadan Yiğitçe, Kani Ziya, Huriye Amca, Deniz Aras, Ali Kurtoğlu, Serkan Soyalan, Salih Mendeli, Zekiye Davman, Asaf İsfendiyaroğlu.