Rum Gümrük Memurlarının Baf Havalimanında İngiltere’ye seyahat edecek bir yolcunun valizlerinde yaptıkları kontrolde, İngiltere’ye ihraç etmek ve orada satmak amacıyla KKTC’den yasadışı bir şekilde Güney Kıbrıs’a götürüldüğü iddia edilen büyük miktarda vergiden muaf tütün ürünü ele geçirdiği ifade edildi.

Bahse konu yolcuya ait iki valizde yapılan kontrolde 50 karton sigara ve 24 kilo tütün ele geçirildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, yolcunun tutuklandığını ve söz konusu kişinin, meselenin mahkeme dışında çözülmesi talebinin kabul edilmesinin ardından 15 bin Euro ödemek suretiyle serbest bırakıldığını ekledi.