AB üyesi bir ülkeden Güney Kıbrıs’taki Baf Havaalanı’na varan iki yolcunun bagajlarında toplam 16 kilo 300 gram hintkeneviri tipi uyuşturucu madde tespit edildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Narkotik Polisi’nin bir ihbarı değerlendirerek, AB üyesi bir ülkeden dün Baf Havaalanı’na gelen iki yolcunun bagajlarında yaptığı aramada, 16 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirdiğini yazdılar.

Gazete, yaşları 55 ve 38 olan erkek şahısların tutuklandıklarını, soruşturmanın ise sürdüğünü aktardı.