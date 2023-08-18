RMMO’nun Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü’nde görevli Yunan sözleşmeli astsubayın (profesyonel), üs içerisindeki rutin bakım sırasında meydana gelen kaza sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Fileleftheros “54 Yaşındaki Yunan Astsubay Azrail ile Pençeleşiyor… Andreas Papandreu Üssünde Araç Lastik Bakımı Sırasında Ciddi Kaza” başlıklı haberine göre olay dün öğle saatlerinde RMMO’da profesyonel asker kadrosunda çalışan 54 yaşındaki Yunan astsubay, rutin bakım çalışmaları çerçevesinde askerî bir aracın lastiğini tamir etmeye çalışırken meydana geldi.

Lastiğin şiddetle patlaması sonucunda oluşan itici dalga Yunan astsubayı geriye doğru fırlattı. Arkada park halinde bulunan büyük bir aracın üzerine şiddetle çarpan subay başından ve vücudunun diğer yerlerinden ciddi şekilde yaralandı.

Ambülans ile Baf Genel Hastanesine kaldırılarak oksijen cihazına bağlanan Yunan subay, durumunun ciddiyeti nedeniyle Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne nakledildi.

Haberde Rum Savunma Bakanlığı’nın kazayı doğruladığını, yaralının ailesine gerekli bilgilerin verildiğini ve olay yerinde inceleme başlatıldığı kaydedildi.