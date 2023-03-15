Abu Dabi, 15 Mart 23 (TAK): Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ev sahipliğinde kasım ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın (COP28) ilk hazırlık etkinliği başladı.

Ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, COP28'in kasım ayında Dubai Emirliği'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Dubai Expo bölgesinde "COP28'e giden yol" temasıyla organize edilen bugünkü etkinliğin gençler tarafından yönetildiğine işaret edilen haberde, "BAE'nin farklı kesimlerinden 3 binden fazla genci bir araya getiren etkinlik, halkı bilinçlendirme ve çabaları birleştirme konusunda önemli bir çalışma oldu." ifadeleri kullanıldı.

Etkinliğe katılan gençler arasında 1200 çocuğun yer aldığı vurgulanan haberde, yaşları 7 ile 16 arasında değişen çocuklar için 42 atölye çalışmasının yapılacağı aktarıldı.

Haberde ayrıca atölye çalışmalarında iklim değişikliğiyle ilgili konulara odaklanıldığı ve etkinlik kapsamında gençlere yönelik çeşitli oturumların yapıldığı kaydedildi.

BAE, 30 Kasım-12 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek "COP28" başkanlığına Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin (ADNOC) Üst Yöneticisi Sultan Ahmed Al Cabir'in getirildiğini duyurmuştu.

(AA/AK/GÜL)