Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube ekiplerince yapılan operasyon neticesinde silahla yakalanan Türkmenistanlı Babajan Ergeshev ile Babajan Hudayberdiyev ve suç ortağı olduğu düşünülen Halil Kayalar bugün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis çavuşu Aygün Karagil 5 Mayıs 2024 tarihinde saat 01.00 raddelerinde, Lefkoşa'da üzerinde faaliyet göstermekte bir marketin oto parkında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde zanlı Babajan Ergeshev tarafından, zanlı Babajan Hudayberdiyev’e verilen bir adet seri numarası olmayan 9 mm çapında Sig Sauer marka tabanca, şarjörü ve şarjör içerisinde 4 adet 9 mm çapında canlı mermi tespit edilerek zanlıların suçüstü gereğince tutuklandığını söyledi.

Polis çavuşu Aygün Karagil, zanlı Babajan Ergeshev’in emare tabancayı kendisine gönderilen konum üzerine Yeşilköy’de temin etmiş olduğu yerin tespit edilerek fotoğraflandığını belirtti. Polis Çavuşu Aygün Karagil mesele ile ilgili olarak zanlıların kabul niteliğinde gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu Ergeshev’in emare tabancayı alması için konum gönderen şahıs olan Kayalar’ın da soruşturma maksatlı tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, Babajan Ergeshev’in benzer suçtan, Kayalar’ın uyuşturucu suçundan sabıkası olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Babajan Ergeshev’in 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç, Kayalar’ın 300 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 1 milyon 700 bin TL kefalet senedi imzalaması, Babajan Hudayberdiyev’in 200 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalaması, her iki zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına emir verdi.