Azerbaycan’da faaliyet gösteren True News Service (TNS) Haber Ajansı kurucusu ve yöneticisi Tural Seferov ile yazı işleri müdürü Gülshan Hajiyeva, Türk Ajansı Kıbrıs’ı ziyaret etti.

Tural Seferov ile Gülshan Hajiyeva, ziyaret sırasında TAK müdürü Fehmi Gürdallı ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in geçen ay Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) Bakü’deki bir toplantısı sırasında söylediği “Kıbrıslı Türk kardeşlerimizi özellikle selamlamak istiyorum. Bakan, burada gözlemci olarak ama aynı zamanda kendi ülkesinin bayrağıyla temsil ediliyor. Etkinliğimizde elbette KKTC bayrağı dalgalanmalıdır ve dalgalanacaktır” şeklindeki sözlerini hatırlatan Seferov, iki ülke arasında işbirliğinin artmakta olduğuna vurgu yaptı.

Seferov, bu süreçte iki ülke medya organlarının da işbirliği yapmasının önemine dikkat çekti.

TAK müdürü Gürdallı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gürdallı, iki ülke arasında medya alanında yapılacak işbirliğinin ilişkilere büyük katkı sağlayacağını, KKTC’nin Azerbaycan’da, Azerbaycan’ın da KKTC’de daha iyi tanınmasında büyük rol oynayacağını vurguladı.

Gürdallı, işbirliğini geliştirme konusunda Seferov ile görüş birliği içinde olduklarını kaydetti.

Ziyaret sırasında Seferov, Gürdallı’ya Karabağ zaferine giden süreci gün be gün anlatan “44 Gün Anbaan” adlı kitabı da hediye etti.