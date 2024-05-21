Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen “Diamonds of Turkey Award Azerbaycan”da en iyi radyo ödülüne “Radyo Vatan” layık görüldü.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kendi branşında en iyilerin seçildiği uluslararası ödül töreninde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Özbekistan ve Türkmenistan’dan temsilciler yer aldı.

“Dimonds of Turkey Award Azerbaycan”da KKTC’den Radyo Vatan “en iyi radyo ödülü”nü alırken, Radyo Vatan spikeri Ayşe Karaca da “en iyi sunucu ödülü”ne layık görüldü.

Ayşe Karaca gala gecesinde yaptığı konuşmada aldığı ödülleri 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve Sivil Savunma Teşkilatı Arama Kurtarma ekibi adına aldığını söyledi.

Ayşe Karaca, gala gecesinde Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan modacı Abdullah Öztoprak’ın hazırladığı kıyafeti giydi.