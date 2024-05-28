Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi koordinasyonuyla Azerbaycan’da “KKTC Günü” düzenleniyor.

Kültür Dairesi'nden verilen bilgiye göre, “III. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali” kapsamında düzenlenecek “KKTC Günü” 31 Mayıs tarihinde yapılacak.

Festival kapsamındaki “KKTC Günü”nde, Kıbrıs Türk müziği ve şiirlerinden örnekler sunacak olan Karikatürist ve Müzisyen Mustafa Tozakı, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü ve Yazar Dr. Çağın Zort ile Kültür Dairesi Personeli ve Müzisyen Halil Şahkın, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu’nu ziyaret etti.

Festivale katılmak amacıyla yarın Azerbaycan’a gidecek olan KKTC heyeti, ziyarette, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu’na, KKTC Günü’nde icra edecekleri şarkılar ve seslendirecekleri şiirler hakkında bilgi verip görüş alış verişinde bulundu.

“KKTC Günü” kapsamında Bakü Fuar Alanı’nda gün boyu karikatür çizecek olan Mustafa Tozakı’nın ve Halil Şahkın’ın birlikte sunacakları müzik dinletisinin ardından Dr. Çağın Zort da Kıbrıs Türk yazın sanatı ve yazarları hakkında bilgi verip örnekler okuyacak.

Kültür Dairesi’nin Kıbrıslı Türk şair ve yazarların kitaplarından hazırladığı bir kitap seçkisi de festivalde açılacak KKTC standında okurların izlenimine sunulacak ve festival sonunda da katılımcılara hediye edilecek.