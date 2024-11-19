Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına seçilen Ziya Öztürkler’e, tebrik mesajı gönderdi.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Gafarova, gönderdiği tebrik mesajında, başta Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi olmak üzere, uluslararası parlamenter örgütler kapsamında, yüksek yasama organlarının karşılıklı, yararlı çalışmalar yapacağına inanç belirtti.

İş birliğinin geliştirilmesi ve daha da yaygınlaştırılması adına ortak çaba gösterileceğine inandığını kaydeden Gafarova: “KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevine seçilmeniz vesilesiyle sizi canı gönülden tebrik eder, en iyi dileklerimi sunarım” dedi.