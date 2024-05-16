KKTC'deki temaslarını tamamlayan Azerbaycan Dostluk Grupları, bugün ülkeden ayrıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ve beraberindeki heyeti, Ercan Havalimanı’ndan uğurladı.

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre Feyziyev, KKTC’ye yaptıkları ziyaretin kardeş Kıbrıs Türk halkını ve devletini tanıma açısından çok verimli geçtiğini söyledi.

Edindikleri yeni bilgilerle KKTC’ye yönelik planlamaları daha kolay yapabileceklerini belirten Feyziyev, KKTC'de bulundukları sürece yabancılık çekmediklerini ve kendilerine hem devlet yönetiminin, hem de halkın çok güzel ilgi gösterdiğini ifade etti.

Feyziyev, KKTC’yi kendi evleri gibi gördüklerini kaydederek, Bakü’de görüşme temennisinde bulundu.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, KKTC ile Azerbaycan arasından kurulan dostluk gurubu ile ilişkinin resmiyete döküldüğünü, bunun da kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Töre, Azerbaycan heyetini KKTC'ye tekrar beklediklerini vurgulayarak, “Biz kardeşiz, bir milletiz” dedi.

Kayseri’de yapılan Erciyes kurultaylarında temsili Türk devletleri çadırları kurulduğunu anımsatan Töre, Türk devletlerinin birbirine kavuşmaya başladığını, bu buluşmanın da bir başlangıç olduğunu söyledi.

Uğurlamada, Meclis KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu ve Başkan Vekili Erkut Şahali de hazır bulundu.