Eğitimci, şair, yazar, TV sunucusu Ayşe Tural’ın “Kululu Öğrencilerimle bir İsveç Masalı” adlı kitabı yayınlandı.

Tural, kitabında 52 yıl sonra buluştuğu Kululu öğrencileriyle geçmişe bir yolculuk yapıyor. Öğrencilerinin onu geçen yıl Eylül ayında İsveç’e davet etmesiyle başlayan yolculuk, kitap çıkınca öğrencilerinin Kulu’da Tural’a imza günü hazırlamasıyla devam ediyor.

Yazar 18’inci kitabıyla ilgili olarak “ Anıların bohçası açılıyor. Unuttuğunuzu sandığınız pek çok şey o anda şimşek hızıyla belleğinize düşüyor. Kitabı hazırlamak ayrı bir haz oldu“ diyor.

Yazar, kitabın arka kapağına öğrencileri için şöyle bir not düşüyor:

“Öğrencilerinizle yollarınız kesişir. Ektiğiniz bilgi tohumları yıllar sonra karşınıza çiçeklenmiş ağaçlar olarak çıkar. Ne büyük bir gurur ve onurdur. İyi ki sizleri tanımışım. Yollarımız kesişmiş çocuklarım.

Ankara’da Alpaka Yayınevinden çıkan kitabı Türkiye’deki tüm kitapçılardan ve yayınevinden bulmak mümkün.