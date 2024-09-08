Aygün’de, “Kasti hasar, ciddi darp, mülke tecavüz, tecavüz-i alet taşımak, sarhoşluk ve rahatsızlık” mesesiyle ilgili iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam saat 19.00'da meydana gelen olayda, aralarında daha önceden mevcut olan sorun nedeniyle, R.M.(E-28) ve M.M.(E-22) bir taraf olup alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, Ü.C.(K-55), P.C.(K-23) ve H.T’nin (E-23) kaldığı eve açık kapıdan izinsiz girdi.

Ardından R.M. ve M.M., tasarruflarında kanunsuz bulundukları ahşap sopalar ve elleriyle evin yatak odasının camına, muhtelif beyaz eşya ve mobilyalara kasten vurarak kırdı.

Söz konusu şahıslar, daha sonra ev sakini H.T’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurarak ciddi şekilde darp edip, evin önünde bulunan bir aracın da sağ ön farına kasten vurup kırarak hasara uğrattı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.