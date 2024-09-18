Ay. Napa’da ormanlık alanda bulunan çürümüş cesedin 27 yaşındaki Sırp Alexandar Gligorijevic’e ait olduğu belirlendi.

Politis ve diğer gazeteler, Rum polisinin açıklamasına dayanarak 5 Eylül’de bulunan çürümüş cesedin, tanınmaz halde olması nedeniyle kimliğinin DNA testiyle saptandığını yazdı.

Tatil için 18 Temmuz’da Güney Kıbrıs’a giden Alexandar Gligorijevic’in kayıp olduğu, en son 28 Temmuz’da iletişim kurduğu oğlunu aramak için Güney Kıbrıs’a giden annesi tarafından 27 Temmuz’da bildirildiği hatırlatıldı.

Habere göre, Rum polisi, cansız bedeni Ay. Napa’da ormanlık alanda çürümüş halde bulunan Sırp gencin ölümü konusunda bütün ihtimalleri açık tutuyor.