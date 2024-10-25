Avusturya’da 29 Eylül’de aşırı sağcı partinin zaferiyle sonuçlanan genel seçimler sonrası hükümet kurma yetkisinin hangi partiye verileceğine ilişkin gerginliğin ardından merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile Sosyal Demokrat Parti (SPÖ), müzakere masasına yaklaşık bir ay gecikmeli oturdu.

Seçimde ikinci parti olan ÖVP’nin Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer, SPÖ ile bugün başlayan koalisyon görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nehammer, iki partiden heyetlerin bir araya geldiğini, görüşmelerin ciddiyet ve diyaloğa dayalı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in hükümet kurma yetkisini seçimden birinci çıkan Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) yerine kendi partisine vermesine yönelik eleştirilere değinen Nehammer, FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl ile kimsenin hükümet kurmak istemediğini, doğal olarak aşırı sağcı siyasetçinin koalisyon görüşmelerine ilişkin muhataplarını ikna etmekte başarılı olamadığını dile getirdi.

Nehammer, seçimden yaklaşık bir ay sonra başlayan koalisyon görüşmelerinde kendilerine oy vermeyen seçmenleri de hesaba katacaklarını belirterek, çözüm odaklı hareket edeceklerinin ve aşırıcı oluşumların güç kazanmasına olanak tanımayacaklarının altını çizdi.

Hükümet kurma yetkisinin aşırı sağcı partiye verilmemesine tepki gösteren bazı ırkçı ve aşırı sağcı oluşumların 9 Kasım’da gösteri düzenleyeceklerine ilişkin açıklamalara da tepki gösteren Nehammer, 9 Kasım 1938’de "Kristal Gece (Kasım Pogromu)" olarak adlandırılan Nazilerin Almanya’da Musevilere ait iş yeri, ev, kurum ve kuruluşlara yönelik uyguladığı şiddet sonrasında hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendiğine dikkati çekti.

Heyetler arasındaki ilk görüşmenin ardından iki siyasi partinin genel başkanının açıklama yapması bekleniyor.

- Seçimi kazanan aşırı sağcılara hükümet kurma yetkisi verilmemişti

Avusturya’da 29 Eylül’de yapılan genel seçimleri aşırı sağcı FPÖ’nün yüzde 28,85 ile birinci sırada tamamlamasının ardından meclise girmeyi başaran diğer partilerin aşırı sağcı parti ile koalisyon kurmak istememesi üzerine siyasi çıkmaz yaşanmıştı.

Seçimlerden yaklaşık 10 gün sonra Cumhurbaşkanı Van der Bellen, 3 büyük partinin siyasi temsilcileriyle bir araya gelerek yaşanan çıkmazın giderilmesi için sorumluluk almalarını talep etmiş ve aralarında görüşüp kesin sonuç ortaya koymalarını istemişti.

Van der Bellen, 22 Ekim’de yaptığı açıklamada seçimin kazananı FPÖ ile kimsenin koalisyon ortağı olmak istemediğini, bu nedenle hükümet kurma yetkisini merkez sağ ÖVP Genel Başkanı Nehammer’e verdiğini açıklamıştı.