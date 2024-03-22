Avustralya, AUKUS Anlaşması kapsamında işbirliği içinde olduğu İngiltere'ye, nükleer enerjiyle çalışan denizaltıların inşasını desteklemek için 3 milyar dolar vereceğini duyurdu.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ile İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Avustralya'da bir araya geldi.

Taraflar, Avustralya'nın İngiltere'ye, nükleer enerjiyle çalışan denizaltıların inşasını desteklemek için 3 milyar dolar vereceğini duyurdu.

Shapps, denizaltı programının pahalı ancak gerekli olduğunu belirterek, "Düşmanlarımızın güvenlik konusunda ciddi olduğumuzu görmesi için ülkelerin yatırım yapması gerekiyor." dedi.

Marles ile Shapps, dün savunma ve güvenlik alanında anlaşma imzalamıştı.

- AUKUS 2021'de imzalanmıştı

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferiyle Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS Anlaşması, Eylül 2021'de imzalanmıştı.

Avustralya, 20 Şubat'ta donanmasını iki katına çıkarmak ve modernleştirmek üzere 7 milyar dolar bütçe ayıracağını duyurmuştu.