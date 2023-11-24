Avustralya'nın Victoria ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletlerinde yüzlerce öğrenci, Filistin'e destek amacıyla ders bıraktı.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, Victoria eyaletinde derslere girmeyen yüzlerce öğrenci, başkent Melbourne'de sokaklarda yürüdü.

Filistin bayrakları taşıyan ve kefiye takan öğrenciler, ellerinde "Çocukları bombalamak kendini savunma hakkı değildir" yazılı pankartlarla "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Protestoya katılan öğrencilerden Ivy, Gazze'deki "soykırım" nedeniyle yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.

Okullarda her zaman siyaset konuşulduğuna işaret eden Ivy, İsrail'in Filistin'e saldırıları konusunda "susturulduklarını" dile getirdi.

Elinde megafonla kalabalığa seslenen bir öğrenci de "Bugün, Filistinliler katledilirken işlerin olağan seyrinde devam edemeyeceğini söylemek için topluca okuldan çıktık." dedi.

Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin Sydney kentinde de yüzlerce öğrenci, Filistin ile dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla derslere girmedi.

Gazze'de kalıcı ateşkes talep eden öğrenciler, yetkilileri saldırıların durdurulması konusunda harekete geçmeye çağırdı.

Öte yandan, Yahudi toplumundan bazı kesimler ise öğrencilerin Filistin'e destek gösterisi düzenlemesini kınadı.