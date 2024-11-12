Avustralya'da binlerce kişi, nadir görülen ve 10 yılda bir çiçek açan "ceset çiçeği"ni görmek için Victoria eyaletindeki Geelong Botanik Bahçesi'ne akın etti.

ABC Avustralya'nın haberine göre, Geelong Botanik Bahçesi'nde bulunan ve yaydığı kötü koku nedeniyle "ceset çiçeği" ismi verilen bitki dün çiçek açtı.

"Ceset çiçeği"ni solmadan görmek isteyen binlerce kişi, Botanik Bahçesi önünde kalabalık oluşturdu.

Ayrıca çiçeğin görüntülerinin paylaşıldığı canlı yayın, son 2 günde on binlerce kişi tarafından izlendi.

Geelong Botanik Bahçesi Koordinatörü Kellee Reissinger, çiçeğin "ölü bir tavşan gibi koktuğunu" söyledi.

"Ceset çiçeği" ismi verilen ve 10 yılda bir çiçek açan bitkinin 24 ila 48 saat kadar ömrü olduğu biliniyor. Çiçeğin yarın solması bekleniyor.