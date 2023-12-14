Yenilikçi Hukukçular Platformu, KKTC Ülke Temsilciliği ve Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle Pazar günü “Avukatlık Mesleğinde Kariyer Zirvesi” düzenliyor.

Yenilikçi Hukukçular Platformu KKTC Ülke Temsilciliği Başkanı Emre Ergun yaptığı açıklamada, “Avukatlık Mesleğinde Kariyer Zirvesi”nin 17 Aralık Pazar günü 12.30-17.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane Büyük Salon’da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Emre Ergun, Yenilikçi Hukukçular Platformu KKTC Ülke Temsilciliği’nin, KKTC’de hukuk fakültesi bulunan tüm üniversitelerdeki temsilcilerin ortak organizasyonuyla hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik eğitim, seminer, buluşma, konferans, zirve, sosyal çalışmalar ve çevre edinme imkânı sunarak geleceğin hukukuna ve hukukçularına destek olmayı amaçlayan sosyal bir oluşum olduğunu belirtti.

Faydalı ve verimli olacağını düşündükleri “Avukatlık Mesleğinde Kariyer Zirvesi”nde KKTC’de bulunan birçok akademisyen, baro yöneticileri, hukuk fakültesi öğrencileri ve avukatların bir araya geleceğini kaydeden Ergun, zirvenin KKTC’de avukatlık üzerine gerçekleşecek en büyük çalışmalardan biri olacağını kaydetti.

Zirvede, Yenilikçi Hukukçular Platformu KKTC Ülke Temsilciliği Başkanı Emre Ergun, YDÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Muhammed Erdal, Ankara Barosu önceki dönem Yönetim Kurulu üyesi Av. Oğuz Atasoy, Kıbrıs Türk Barolar Birliği stajyer ve yeni Avukatlar Komitesi Başkanı Av. Berk Ozanlar, Ankara Barosu staj kurulu Danışmanı Av. Orhan Başçavuşoğlu ve Türkiye Barolar Birliği Kariyer ve Meslek Gelişim Merkez sözcüsü Av. Serdar Ülkü birer konuşma yapacak.