Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Avukat Seyhan Yıldırım’a silahlı saldırı düzenleyen Yiğit Balaç dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Namık Kemal Baz olguları aktardı. Baz, zanlının “ağır yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu ve vahim zarar” suçlarından tutuklandığını söyledi. Baz, Polis çavuşu olayın 11 Temmuz 11.00 sıralarında meydana geldiğini, Avukat Seyhan Yıldırım’ın ofisine giden zanlının, Yıldırım’a silah doğrultarak, iki el ateş açtığını anlattı. Polis, açılan ateş sonucu Yıldırım’ın sol diz altından yaralanarak, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığını, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini açıkladı. Polis, olaydan sonra koşarak Türk Mahallesi civarına kaçan zanlının bölgedeki yıkık bir eve silahını atarak, Ercan Havaalanı’na gittiğini belirtti. Polis, zanlının ülkeden çıkış yapmak üzereyken Ercan’da yakalandığını belirtti. Polis, zanlının gösterimi ile olayda kullanılan silahın atıldığı yerde bulunarak, emare alındığını belirtti. Zanlının ifadesinde bazı beyanlarda bulunduğunu kaydeden polis, bu beyanların araştırıldığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, olayda kullanılan silahın balistik incelemeye gönderildiğini sonuçların geldiğini ve herhangi bir olayda kullanılmadığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, meselenin ciddi olduğunu ve zanlının ağır ceza mahkemesinde yargılanacağını belirtti. Baz, zanlının yargılamadan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme zanlıyı “ağır yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu ve vahim zarar” suçlarından yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.