Avrupa’nın Türkiye ile Türk Hava Yolları’na (THY) yönelik uyarılarının, Güney Kıbrıs’a ve genel olarak Avrupa ülkelerine mülteci akışını azalttığı iddia edildi.

Politis gazetesi “Avrupa Bariyeri Mülteci Akışını Azalttı” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, AB’nin bir süredir mülteci akışının güzergahını araştırdığını ve Afrika ülkelerinden büyük bir çoğunluğun, Avrupa’ya geçişin kolay olabileceği belirli bölgelere götürüldüğü tespitine vardığını yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, söz konusu araştırmaya göre mültecilerin taşındığı rotaların çoğunun THY tarafından gerçekleştirildiğini ve biletlerin 50-55 Euro gibi cazip fiyatlara satıldığını ileri sürdü.

Haberde, güzergahların da genellikle Rusya, Beyaz Rusya, Türkiye ve Ercan Havalimanı olduğu iddia edilirken, seçilen güzergahların, Rusya’ya uygulanan yaptırımların kapsamına girmeyen ülkeler olduğunun görüldüğü savunuldu.

Habere göre araştırmada ayrıca, mültecilerin bazılarının Finlandiya üzerinden AB ülkelerine gitmeye çalıştığı, bazılarının da ara bölgede kendilerine gösterilen noktalardan Güney Kıbrıs’a geçtiği öne sürüldü.

Gazete, mülteci rotaları ile Türkiye ve THY’nin rolünün, Brüksel’in güçlü ve kararlı tepkisini doğurduğunu kaydederek, AB’nin Türkiye ile THY’yi sert şekilde uyardığını ve bu politikayı değiştirmediği takdirde, Avrupa havalimanlarına erişimine kısıtlama getirmek de dahil birtakım yaptırımlar uygulayacağını ilettiğini iddia etti.

AB’nin Türkiye ile THY’ye yönelik bu müdahalesinin mülteci akışında azalma sağladığını ileri süren gazete, yapılan değerlendirmelere göre AB düzeyinde mülteci akışının yaklaşık yüzde 80 oranında azalma gösterdiğini; Güney Kıbrıs’a bakıldığında da Afrika ülkelerinden gelen mültecilerde yüzde 75 oranında azalma kaydedildiğini öne sürdü.

-1 günde yasadışı yollardan 252 kişi daha Güney Kıbrıs’a gitti

Öte yandan Alithia gazetesi ise, Güney Kıbrıs’a bir gün içinde üç ayrı kayıkla toplam 252 kişinin daha gittiğini yazdı.

Üç kayığın da Greko Burnu açıklarında, Liman Polisi tarafından tespit edildiğini kaydeden gazete, kayıkların ilkinde 54, ikincisinde 97, üçüncüsünde de 101 kişi bulunduğunu belirtti.

Haberde, düzensiz göçmenlerin kaydının alındığı ve her üç olayla da bağlantısı bulunduğu düşünülen 18 ve 41 yaşındaki iki kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

(GE/ÖK)